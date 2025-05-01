Хэмилтон: «Хочу повторить успех спринта в Китае»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от предстоящего уик-энда в Майами.

«Победа — это всегда особое чувство. Было бы фантастически повторить этот результат в Майами. Мы извлекли уроки из пятницы и субботы, но в воскресенье не показали того, на что рассчитывали.

Каждая гонка — это непередаваемые ощущения. «Феррари» — культовая команда с бешеной страстью, и я счастлив быть ее частью. Те, кто раньше болел за меня, теперь поддерживают «Феррари». Это невероятно!.

Мы постараемся применить все полученные знания, чтобы в этот раз уик-энд выдался по-настоящему сильным», — рассказал Хэмилтон FormulaPassion.it.

Следующий этап сезона — «Гран-при Майами» пройдет 2-4 мая.