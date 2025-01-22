Хэмилтон поделился эмоциями от первого заезда на болиде «Феррари»

Гонщик Льюис Хэмилтон поделился своими эмоциями после первого заезда на болиде «Феррари».

«Первый опыт пилотирования болида «Феррари» — это одно из лучших ощущений, что я вообще испытывал в жизни. Когда я завел двигатель и выехал на трассу, не мог перестать улыбаться от радости. Это чувство мне напомнило о том, как я вообще первый раз проводил тесты болида «Формулы-1» — это был невероятный и эмоциональный момент. Теперь я здесь, спустя почти 20 лет, испытываю те же самые эмоции», — приводит слова британца Planetf1.

Семикратный чемпион «Формулы-1» проехал круг за рулем машины Феррари SF-23 2023 года во время испытания на треке во Фьорано в Италии. Тренировка проходила при густом тумане.

Ранее сообщалось, что первый официальный выход Хэмилтона в качестве пилота «Феррари» состоится в марте на мероприятии в Милане.

В минувшем сезоне британец выиграл две гонки и занял седьмое место в личном зачете пилотов. Он набрал 223 очка.