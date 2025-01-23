Хэмилтон поблагодарил болельщиков «Ферарри» на итальянском языке

Британский гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон выразил благодарность болельщикам и руководству команды за радушный прием.

«Grazie famiglia Tifosi e a tutti gli ufficiali della Scuderia per il caloroso benvenuto», — написал Хэмилтон в социальных сетях, сопроводив запись вариантом на английском языке.

22 января британский пилот участвовал в тренировке «Скудерии» на трассе во Фьорано. В конце прошлого сезона «Формулы-1» Хэмилтон перешел в «Феррари» из немецкой команды «Мерседес».