Хэмилтон планирует остаться в «Формуле-1» после сезона-2025

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил, что хочет остаться в «Формуле-1» после сезона-2025.

«Цель на эти два года — 100 процентов бороться и побеждать в чемпионате. Прямо сейчас мы вторые в Кубке конструкторов и хотим свергнуть с трона тех, кто на вершине. Что касается долгосрочной перспективы, я думаю о следующем контракте: как он будет выглядеть, насколько будет длительным. Я планирую остаться тут на какое-то время», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Также 38-летний гонщик отметил, что ситуация может поменяться и в следующем году он решит уйти.

«Но ситуация может поменяться. Может, в следующем году я скажу: «К черту все». Кто знает. Никогда не знаешь, как сложится жизнь, однако прямо сейчас я полностью сосредоточен на том, чтобы каждый день оставаться позитивным. Для любого человека это непросто. Надо сохранять форму и здоровье, попытаться нащупать баланс, получать удовольствие и от жизни, и от работы, баланс с семейной жизнью и всем таким», — заявил Хэмилтон.

В конце августа Хэмилтон продлил контракт с «Мерседес» до сезона-2025. В общем зачете пилотов сезона-2023 британец занимает 4-е место (164 очка).

В Кубке конструкторов «Мерседес» на данный момент располагается на 2-й строчке.