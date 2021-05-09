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Хэмилтон отметил работу команды на «Гран-при Испании»

18:45
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги «Гран-при Испании». Британец одержал победу в гонке.

«Похоже, выбранный подход себя оправдывает. Но борьба на старте была предельно острой.

У нас был хороший темп, я понимал, что могу атаковать Макса Ферстаппена. Перед своим вторым пит-стопом я практически начал атаку и всерьез сомневался, ехать ли на пит-лейн, или ослушаться приказа команды и продолжить прессинг. Я поступил так, как попросила команда, потому что мы привыкли полагаться друг на друга. Сегодня все в «Мерседесе» сработали фантастически», — приводит слова Хэмилтона Autosport.

Хэмилтон укрепил лидерство в личном зачете чемпионата «Формулы-1» после четвертого этапа сезона — «Гран-при Испании».

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