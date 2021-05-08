Хэмилтон отметил прогресс «Феррари», «Макларена» и «Альпин»
10:58
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отметил прогресс конкурентов его команды на «Гран-при Испании».
«Невероятно наблюдать, какого прогресса добились «Феррари», «Макларен» и даже «Альпин». Здорово видеть конкурентов сильными. Это усиливает давление на нашу команду. Мы хорошо начали этап. Трасса — потрясающая, борьба кажется плотной, но в пятницу у нас, как мне кажется, был хороший темп. Нужно продолжать работу», — приводит Crash слова Хэмилтона.
«Гран-при Испании» проходит с 7 по 9 мая.
Дополнительная информация:
https://www.crash.net/f1/news/977321/1/hamilton-says-f1-rivals-amazing-progress-puts-pressure-us-and-red-bull
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