Хэмилтон отметил прогресс «Феррари», «Макларена» и «Альпин»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отметил прогресс конкурентов его команды на «Гран-при Испании».

«Невероятно наблюдать, какого прогресса добились «Феррари», «Макларен» и даже «Альпин». Здорово видеть конкурентов сильными. Это усиливает давление на нашу команду. Мы хорошо начали этап. Трасса — потрясающая, борьба кажется плотной, но в пятницу у нас, как мне кажется, был хороший темп. Нужно продолжать работу», — приводит Crash слова Хэмилтона.

«Гран-при Испании» проходит с 7 по 9 мая.