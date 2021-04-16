Хэмилтон отметил прогресс «Альфа Таури»
18:58
Гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон отметил прогресс «Альфа Таури».
«В «Альфа Таури» проделали отличную работу, в этом году болиды этой команды выглядят невероятно быстро. Отлично, что Пьер Гасли получил отличную машину, я рад видеть его так высоко», — приводит Motorsport Week слова Хэмилтона.
Гасли занял третье место по итогам второй сессии свободных заездов «Гран-при Эмилии-Романьи». Этап проходит с 16 по 18 апреля.
Дополнительная информация:
https://www.motorsportweek.com/2021/04/16/hamilton-keeping-tabs-on-incredibly-quick-alphatauri/
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