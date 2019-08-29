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Хэмилтон откроет рестораны для вегетарианцев

12:49

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон займется ресторанным бизнесом, информирует racefans.net. Британец откроет сеть бургерных Neat Burger (перевод с английского — «Приятный бургер») для вегетарианцев.

Первое кафе будет открыто на Регент стрит в Лондоне (Великобритания) в начале следующей недели. Всего будет 14 ресторанов.

Хэмилтон является вегетарианцем с 2017 года.

 — Будучи ветегарианцем, я верю в необходимость предложить людям здоровую пищу с отличным вкусом, — отметил Хэмилтон.

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