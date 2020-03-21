Хэмилтон отказался сдавать тест на коронавирус. Он общался с зараженным актером Идрисом Эльбой

Британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон рассказал о том, что не стал сдавать тест на коронавирус.

— Ребята, я надеюсь, что вы все остаетесь позитивными, занимаетесь делами и здоровы, — написал Хэмилтон в Twitter. — Были некоторые спекуляции о моем здоровье после того, как я побывал на мероприятии, где были два человека, сдавшие положительный тест на коронавирус.

Хочу, чтобы вы знали, что у меня все хорошо. Я здоров и тренируюсь дважды в день. У меня нет симптомов, уже прошло 17 дней с тех пор, как я виделся с Софи Трюдо и Идрисом Эльбой. Я связывался с Идрисом и был рад слышать, что он в порядке.

Я разговаривал со своим врачом и мы дважды проверили, стоит ли мне сдавать тест. Но правда в том, что их ограниченное количество, и есть люди, которым они нужны больше, чем мне, особенно учитывая то, что у меня нет никаких симптомов.

На прошлой неделе я держал себя в изоляции, так как тренировка в Австралии была отменена и я держался на расстоянии от людей. Самое важное, что сейчас может сделать каждый — оставаться с позитивным настроем, дистанцироваться, самоизолироваться, если необходимо, и регулярно мыть руки водой с мылом на протяжении не менее 20 секунд. Спасибо вам за сообщения. Берегите себя.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.