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Сегодня, 19:49

Хэмилтон остался разочарован результатами квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон остался разочарован результатами квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи». Он показал только 13-й результат.

«Конечно, я расстроен. Поначалу у меня был оптимизм, на базе все так усердно трудились, но в итоге ничего просто не сработало.

Думаю, как команда мы сегодня отработали ниже среднего. Мы должны были что-то предпринять, но не сделали этого. Конечно, мы продолжим усердно трудиться, чтобы максимально подготовиться к субботней гонке», — цитирует британца Sky Sports.

Стартовый порядок воскресного «Гран-при» сформируется по итогам спринта, который пройдет в субботу.

Мерседес
Льюис Хэмилтон
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