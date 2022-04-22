Хэмилтон остался разочарован результатами квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон остался разочарован результатами квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи». Он показал только 13-й результат.

«Конечно, я расстроен. Поначалу у меня был оптимизм, на базе все так усердно трудились, но в итоге ничего просто не сработало.

Думаю, как команда мы сегодня отработали ниже среднего. Мы должны были что-то предпринять, но не сделали этого. Конечно, мы продолжим усердно трудиться, чтобы максимально подготовиться к субботней гонке», — цитирует британца Sky Sports.

Стартовый порядок воскресного «Гран-при» сформируется по итогам спринта, который пройдет в субботу.