Хэмилтон оштрафован на 5 тысяч евро по итогам «Гран-при Сан-Паулу»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получил штраф за то, что расстегнул ремни безопасности на круге возвращения в боксы после «Гран-при Сан-Паулу». Британец должен заплатить 5 тысяч евро за нарушение правил безопасности, сообщает BBC.

Также на пилота наложен условный штраф в 20 тысяч евро, который станет реальным в случае повторения подобного проступка.

Стюарды отметили, что действия Хэмилтона были «фундаментально небезопасными», так как машина еще находилась в движении, пусть и на небольшой скорости.