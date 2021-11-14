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Хэмилтон оштрафован на 5 тысяч евро по итогам «Гран-при Сан-Паулу»

14 ноября, 23:43
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получил штраф за то, что расстегнул ремни безопасности на круге возвращения в боксы после «Гран-при Сан-Паулу». Британец должен заплатить 5 тысяч евро за нарушение правил безопасности, сообщает BBC.

Также на пилота наложен условный штраф в 20 тысяч евро, который станет реальным в случае повторения подобного проступка.

Стюарды отметили, что действия Хэмилтона были «фундаментально небезопасными», так как машина еще находилась в движении, пусть и на небольшой скорости.

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Иван Шитик все материалы автора
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