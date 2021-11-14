Хэмилтон оштрафован на 5 тысяч евро по итогам «Гран-при Сан-Паулу»
14 ноября, 23:43
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получил штраф за то, что расстегнул ремни безопасности на круге возвращения в боксы после «Гран-при Сан-Паулу». Британец должен заплатить 5 тысяч евро за нарушение правил безопасности, сообщает BBC.
Также на пилота наложен условный штраф в 20 тысяч евро, который станет реальным в случае повторения подобного проступка.
Стюарды отметили, что действия Хэмилтона были «фундаментально небезопасными», так как машина еще находилась в движении, пусть и на небольшой скорости.
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