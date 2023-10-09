Хэмилтон оштрафован на 25 тысяч долларов по итогам «Гран-при Катара»

Пилота «Мерседес» Льюиса Хэмилтона оштрафовали на 25 тысяч долларов по итогам «Гран-при Катара» за небезопасное пересечение трассы.

На старте гонки Хэмилтон столкнулся со своим напарником Джорджем Расселлом. Покинув болид британский гонщик пересек трассу, чтобы попасть в боксы. Несмотря на то что Хэмилтон сделал это в тот момент, когда весь пелотон уже проехал мимо, определенная опасность все равно существовала — поскольку Льюис пересек трек за несколько секунд до того, как на трассу после пит-стопа вернулся его напарник Джордж Расселл.

Стюарды решили вынести Хэмилтону официальное предупреждение и выписали штраф в 25 тысяч долларов.