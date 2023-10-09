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Сегодня, 08:13

Хэмилтон оштрафован на 25 тысяч долларов по итогам «Гран-при Катара»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пилота «Мерседес» Льюиса Хэмилтона оштрафовали на 25 тысяч долларов по итогам «Гран-при Катара» за небезопасное пересечение трассы.

На старте гонки Хэмилтон столкнулся со своим напарником Джорджем Расселлом. Покинув болид британский гонщик пересек трассу, чтобы попасть в боксы. Несмотря на то что Хэмилтон сделал это в тот момент, когда весь пелотон уже проехал мимо, определенная опасность все равно существовала — поскольку Льюис пересек трек за несколько секунд до того, как на трассу после пит-стопа вернулся его напарник Джордж Расселл.

Стюарды решили вынести Хэмилтону официальное предупреждение и выписали штраф в 25 тысяч долларов.

Источник: https://www.racefans.net/2023/10/08/hamilton-fined-21000-for-potentially-very-dangerous-track-crossing-after-crash/
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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