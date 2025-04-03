Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

3 апреля, 14:00

Хэмилтон: «Слухи о моем разочаровании в «Феррари» — это полная ерунда»

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон опроверг слухи о потере веры в «Феррари» после дисквалификации в Китае.

«Разочарование? Нет. Мы разобрали ситуацию на базе, извлекли уроки и движемся дальше. Меня впечатлила реакция команды — как анализировали данные, искали решения. Важен прогресс, а не единичные неудачи.

Читал глупости в соцсетях, будто я разуверился в команде. Это полный бред! Я верю в этот проект на 100%. Никто не ожидал, что мы с первого сезона начнем доминировать — я тем более. Адаптация требует времени.

Последние месяцы я изучал, как работает «Феррари». У каждой команды свой подход: в «Макларен» было одно, в «Мерседес» — другое, здесь — третье. Я наблюдаю, чтобы понять, где могу принести максимальную пользу. Мне нравится видение Фредерика Вассера», — рассказал Хэмилтон Sky Sports.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.

Источник: Skysports
Формула-1
Феррари
Льюис Хэмилтон
Читайте также
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Форвард «Сент-Луиса» Бучневич оформил первый хет-трик в плей-офф НХЛ
Глушенков снова поднимает слухи о конфликте, в «Зените» надеются на божью помощь, босс «Динамо» наезжает на питерский клуб
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Расселл: «Контракт с «Мерседес»? Никакого стресса — все решится быстро»

Пиастри: «22 гонки впереди — паниковать из-за отставания рано»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости