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«Хэмилтон охренел. Я бы не преклонил колено и послал всех на». Российский гонщик поддержал Квята после акции в «Формуле-1»

5 июля 2020, 19:55
Льюис Хэмилтон. Фото AFP
Льюис Хэмилтон. Фото AFP
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Чемпион мира по гонкам на выносливость и бывший тест-пилот команды «Формулы-1» «Минарди» Сергей Злобин в разговоре с «СЭ» резко прокомментировал акцию гонщиков против расизма перед «Гран-при Австрии».

5&nbsp;июля. Шпильберг. Не&nbsp;все пилоты встали на&nbsp;колено перед стартом гонки.«Квят не поддался на провокации Хэмилтона». Реакция пользователей на отказ российского гонщика преклонить колено

14 пилотов преклонили колено, а еще шестеро отказались это сделать, среди них был россиянин Даниил Квят. Все вышли на старт в футболках End Racism (англ. «Покончим с расизмом»).

На одежде Льюиса Хэмилтона была надпись Black Lives Matter (англ. «Жизни чернокожих имеют значение»).

— Сначала радуга, потом эти чернокожие стали «качать» права... Я вообще пропустил момент, когда все это началось, — сказал Злобин. — Что это зайдет настолько далеко — не ожидал, даже представить себе не мог, что такое возможно. Хэмилтон просто охренел, он еще что-то из себя будет корежить?! Я никогда не забуду, как он палец показывал после победы на «Гран-при Монако» и как не раз нагло себя вел. Да его уже тогда можно было выгнать из «Формулы-1». Я бы ни футболку не надел, ни на колено бы не встал. Послал бы их всех на *** [фиг] - и все. Идет полная деградация не только автоспорта, а всей цивилизации! Мужские виды спорта — это не место для *** [лиц с нетрадиционной ориентацией]. А чернокожие пусть сначала научатся вести себя нормально, прежде чем требовать. (Дмитрий Кузнецов)

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