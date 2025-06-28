Хэмилтон — о скорости «Феррари» в Австрии: «Чуть не потерял секунду»

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за «Феррари», оценил темп SF-25 после тренировок перед «Гран-при Австрии».

«Мы проделали огромную работу над днищем, но, как видите, это не сильно улучшило нашу конкурентоспособность. Машина ведет себя неплохо, но нам катастрофически не хватает скорости. Надо разбираться. Будем продолжать выжимать максимум и посмотрим, что получится.

Сейчас все в топ-10 очень близки — даже десятые доли могут решать. Так что постараемся выиграть хотя бы их за ночь. Утром были проблемы с коробкой передач, что, конечно, осложнило работу. Ребята в гараже расстроились — они проделали отличную работу. Топливо заливали, но удалось проехать лишь один круг, так что гоночный темп проверить не вышло. Впрочем, мы справились. Механики здорово поработали, заменили коробку и подготовили машину ко второй сессии.

Шарль Леклер отстал на шесть десятых, я — почти на секунду. Далеко от идеала, но есть над чем работать. Внесем корректировки и попробуем сократить отрыв. В лидерах мы точно не будем», — приводит слова Хэмилтона Crash.