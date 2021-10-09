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Хэмилтон о старте с 11-го места в Турции: «Будет тяжело, но я выложусь на все сто»

16:31
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу в квалификации «Гран-при Турции».

«Трасса просто шикарная, особенно с учетом прижимной силы. Квалификация была весьма интригующей, но наша команда проделала отличную работу. Я доволен выступлением. Завтра будет сложно, но я выложусь на все сто. Будет непросто обгонять, к тому же, мы будем на одинаковых комплектах резины, так что завтра будет тяжело подниматься вверх», — приводит Sky Sports слова Хэмилтона.

Хэмилтон потеряет 10 строчек на стартовой решетке из-за штрафа за частичную замену двигателя, британец выйдет на старт на 11-м месте.

Гонка в рамках «Гран-при Турции» состоится завтра, 10 октября. Начало — в 15.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12429741/turkish-gp-wet-final-practice-live

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Иван Торопцев все материалы автора
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