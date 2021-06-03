Хэмилтон объяснил, почему раскритиковал «Мерседес» после «Гран-при Монако»
Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон объяснил, почему подверг критике свою команду после «Гран-при Монако».
«На эмоциях мы часто говорим не лучшие вещи. Конструктивная критика — это всегда хорошо, но лучше оставлять ее за закрытыми дверями, что мы и стараемся делать. Невозможно обвинить в нашей неудаче в Монако кого-то конкретного. Я, как и все, был частью команды, принимавшей решения. После того, как я все проанализировал, я понял, что мои слова могли бы привести к эффекту домино. Мы знаем, что можем выступать лучше, одна гонка еще ничего не определяет. Мы побеждаем и проигрываем, как команда. Мы должны двигаться вперед и надеяться на лучшее», — сказал Хэмилтон на пресс-конференции перед «Гран-при Азербайджана».
Хэмилтон занял 7-е место по итогам «Гран-при Монако».
«Гран-при Азербайджана» пройдет с 4 по 6 июня.
Дополнительная информация:
https://www.formula1.com/en/latest/article.you-dont-always-say-the-best-things-hamilton-admits-regrets-over-mercedes.7hRPFvZjj23pATAHWEkeQU.html
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