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Хэмилтон объяснил, почему не принимает участия в виртуальных гонках

04:59
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, почему не принимает участие в виртуальных гонках. Многие его коллеги таким способом поддерживают форму в период паузы в сезоне из-за пандемии коронавируса.

— Я недавно стрелял в Call of Duty вместе с Шарлем Леклером и Пьером Гасли, — цитирует британца FormulRapida. -Но симуляторы гонок мне неинтересны. Не знаю почему. За все годы выступлений вроде бы ни разу не играл в компьютерные гонки. Хотя до «Формулы-1» я много играл в симуляторы.

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