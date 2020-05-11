Хэмилтон объяснил, почему не принимает участия в виртуальных гонках

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, почему не принимает участие в виртуальных гонках. Многие его коллеги таким способом поддерживают форму в период паузы в сезоне из-за пандемии коронавируса.

— Я недавно стрелял в Call of Duty вместе с Шарлем Леклером и Пьером Гасли, — цитирует британца FormulRapida. -Но симуляторы гонок мне неинтересны. Не знаю почему. За все годы выступлений вроде бы ни разу не играл в компьютерные гонки. Хотя до «Формулы-1» я много играл в симуляторы.