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Хэмилтон обсудил проблему травли в детстве, которая обострилась в эпоху социальных сетей

Камила Абдурахманова
корреспондент

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказал мнение о социальных проблемах, обострившихся с распространением социальных сетей.

«Стало ли сейчас сложнее избегать таких проблем, как травля или троллинг, когда все является цифровым? Думаю, все с этим сталкиваются. На самом деле я больше беспокоюсь за детей, которые очень рано знакомятся с социальными сетями, потому что когда мы были детьми — когда я был ребенком — социальных сетей не было, поэтому травля могла быть в школе, но, когда приходишь домой, оказываешься в безопасном месте, и только на следующий день сталкиваешься с этим опять», — сказал Хэмилтон в интервью Bitdefender.

Он также поделился, что у его друзей есть дети, которые сталкиваются с травлей, и вспомнил о своем опыте издевательств в детстве, назвав это ужасным. Хэмилтон подчеркнул, что его удивляет наличие такого количества негатива вокруг.

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Формула-1
Льюис Хэмилтон
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