Хэмилтон обсудил нарушения прав человека в Бахрейне с послом Великобритании

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон обсудил с послом Великобритании в Бахрейне ситуацию с нарушением прав человека в ближневосточной стране, где проходят гонки «Формулы-1».

В прошлом году семикратный чемпион «Королевских гонок» получал письма от правозащитных организаций, которые обращали внимание на преступления, в том числе пытки и насилие со стороны властей Бахрейна.

«Письма сильно на меня повлияли. В последние месяцы я уделил время для своего просвещения, потому что приезжал сюда все эти годы и не был в курсе всех деталей, связанных с правами человека. Так что я пообщался с экспертами, с организациями вроде Amnesty, увиделся с послом Великобритании в Бахрейне. В данный момент шаги, которые я предпринял, останутся в тайне, и я считаю, что это верный подход. Не хочу слишком распространяться, чтобы не поставить под угрозу процесс. Но, безусловно, я намерен помочь всем, чем могу», – цитирует Хэмилтона Racefans.net.

Ранее британские парламентарии присоединились к движению Human Rights Watch за права человека, призвав руководителей «Формулы-1» обратить внимание на преступления властей Бахрейна, где проходит первый этап «Гран-при» сезона-2021.

Проведение этапа «Гран-при» в Бахрейне неоднократно вызывало критику со стороны организаций, которые борются за права человека. В 2011 году гонку в этой стране уже отменяли из-за протестов активистов.

Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта.