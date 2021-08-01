Хэмилтон обратился за медицинской помощью после «Гран-при Венгрии» из-за головокружения
20:16
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обратился за медицинской помощью после «Гран-при Венгрии».
«Льюис находится на приеме у врача команды. Он страдает от утомляемости и легкого головокружения», — говорится в Twitter команды.
Хэмилтон занял третье место в гонке. Победу одержал пилот «Альпин» Эстебан Окон. Вторым стал Себастьян Феттель из «Астон Мартин».
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