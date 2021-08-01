Хэмилтон обратился за медицинской помощью после «Гран-при Венгрии» из-за головокружения

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обратился за медицинской помощью после «Гран-при Венгрии».

«Льюис находится на приеме у врача команды. Он страдает от утомляемости и легкого головокружения», — говорится в Twitter команды.

UPDATE: @LewisHamilton is currently seeing the team doctor, suffering from fatigue and mild dizziness. — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) August 1, 2021

Хэмилтон занял третье место в гонке. Победу одержал пилот «Альпин» Эстебан Окон. Вторым стал Себастьян Феттель из «Астон Мартин».