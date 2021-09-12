Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал столкновение с Максом Ферстаппеном в гонке «Гран-при Италии».

Во время борьбы за позицию между соперниками произошел контакт — и заднее правое колесо болида голландца наехало на заднее левое колесо машины Хэмилтона. После этого болид «Ред Булла» оказался на «Мерседесе».

«Не ожидал, что Макс потеряет контроль над машиной во время проезда по поребрику. Но судя по повтору все случилось очень быстро. За рулем болида я мог думать только о том, сколько потерял позиций, так как я нахожусь в гонке. То есть даже после аварии я мог думать только о возвращении в гонку. Да, почувствовал небольшую боль, но мне было все равно, я хотел продолжать. Но, к сожалению, машина не сдвинулась с места.

Я видел, как Макс выбрался из кокпита и просто ушел. Мне это показалось удивительным, ведь после таких инцидентов всегда нужно убедиться в том, что с парнем, в которого ты только что врезался, все в порядке. Хорошо, что в итоге я сумел выбраться из кокпита, хотя обратный путь до боксов был неблизким.

У меня болит шея. И постепенно боль усиливается. Мне сегодня очень повезло. Слава богу, у нас есть гало, я думаю, что сегодня гало спасло меня и мою шею", — приводит слова Хэмилтона Racefans.

Из-за аварии Ферстаппен потеряет три позиции на старте «Гран-при России».

Победил в гонке пилот «Макларена» Даниэл Риккьярдо. Вторым стал его партнер Ландо Норрис. Замкнул тройку Валттери Боттас из «Мерседеса».