Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон — о победе в «Гран-при Турции» и своем седьмом чемпионском титуле в карьере.

— У меня просто нет слов, — сказал в интервью после гонки Хэмилтон. — Я должен, как всегда, поблагодарить всю команду, как ребят, которые находятся в Турции, так и тех, кто работает над болидом на заводе. Спасибо всем моим болельщикам и семье. В детстве я только мечтал об этом, смотрел гонки — это было за пределами моей фантазии. Никто не мог поверить, что можно достичь такого, но это возможно, нужно просто не сдаваться.

Когда мы приехали в Турцию, понимали, что гонка будет тяжелой. Я был разочарован позицией в квалификации. Мы многому научились здесь. Нам еще предстоит сделать шаг вперед, усилиться. Сегодня был тяжелый момент с резиной в самом начале гонки. Албон начал отрываться от меня, я подумал: «Что же такое, гонка от меня утекает». Но нам удалось вернуться и победить.