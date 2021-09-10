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Хэмилтон о Расселле в «Мерседес»: «У нас должны быть равные возможности, по-другому неинтересно»

09:49
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал переход гонщика «Уильямс» Джорджа Расселла в немецкую команду.

«Я следил за Джорджем, он очень талантливый гонщик, без сомнения. Не пытался выискивать его слабые стороны, знаю, что Расселл будет становиться все сильнее с каждой гонкой этого сезона, а в следующем году будет жарко. Джордж — представитель нового поколения, это здорово для будущего «Формулы-1», а прилив свежей крови пойдет на пользу нашей команде. Я не пытался заблокировать переход Расселла, чтобы оставить Боттаса, это не мой стиль. Еще в 2013 году, когда я только пришел в «Мерседес», я сказал тогдашнему руководителю команды Россу Брауну, что хочу, чтобы у обоих пилотов были равные возможности. Это правильно, и ты чувствуешь себя лучше, понимая, что превзошел партнера, который показал свой максимум. Неинтересно побеждать соперника, которому подрезали крылья», — приводит RaceFans слова Хэмилтона.

Расселл станет боевым пилотом «Мерседес» с сезона-2022. Британец займет место Валттери Боттаса и станет партнером Льюиса Хэмилтона по команде.

Дополнительная информация:

https://www.racefans.net/2021/09/09/hamilton-predicts-russell-will-bring-the-heat-at-mercedes/

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Иван Торопцев все материалы автора

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