Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации «Гран-при Турции». Британец занял 6-е место, что является для него худшим результатом с 2018 года.

— Вы видели, что происходило во время свободных практик? — приводит BBC слова Хэмилтона. — Я занимал там 20-е место, так что шестая строчка — это прогресс! Сцепления с трассой вообще не было. Мы сделали все, на что были способны, это наша максимальная скорость. Ощущения от трассы ужасные — как будто едешь по льду. Некоторым удалось заставить шины работать, но в целом проблемы испытывали все. Я сделал все, что в моих силах, не ошибался, так что в целом я доволен результатом.

Гонка «Гран-при Турции» состоится сегодня, 15 ноября. Начало — в 13.00 (мск).