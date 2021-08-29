Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал результат гонки «Гран-при Бельгии». По ее итогам он стал третьим.

Из-за плохих погодных условий гонщики смогли проехать всего четыре круга за машиной безопасности. После трехчасовой паузы организаторы решили не возобновлять заезд. Результаты зачли по текущем положению.

«Мне очень жаль болельщиков. Понятно, что в такой погоде никто не виноват, но болельщики были невероятными. Они сидели на трибунах все это время и вместе с нами ждали гонку.

Когда нас выпустили на трассу, в дирекции понимали, что ее состояние вообще не улучшилось. Они сделали это только ради того, чтобы мы проехали два круга за машиной безопасности, и этого хватило, чтобы посчитать гонку состоявшейся. Надеюсь, что после такого болельщикам вернут деньги за билеты.

Из кокпита я вообще ничего не видел дальше нескольких метров. Из-за этого на прямой было очень сложно. Не смог бы начать атаковать, потому что не понимал, на каком участке трассы может оказаться болид соперника. Жаль, что все так закончилось, мне очень хотелось провести гонку, и она могла бы получиться просто отличной", — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Победителем был объявлен пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Вторым стал Джордж Расселл из «Уильямса».