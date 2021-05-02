Хэмилтон: «Необходимо было обойти Боттаса как можно раньше»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итог победного для себя «Гран-при Португалии».

«Это была очень сложная гонка и физически, и морально. Было очень ветрено, и поэтому легко было ошибиться в управлении. Я не так хорошо стартовал, как Боттас, а затем проиграл ему и на рестарте, чему, конечно, был не очень рад. Мне необходимо было обойти его как можно раньше, прежде чем шины придут в негодность. И я сумел сделать это в первом повороте на самом краю трека. Отличная гонка», — цитирует Хэмилтона BBC.