Хэмилтон не согласился с Росбергом по поводу значения возраста для гонщиков

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отреагировал на слова своего бывшего партнера по команде Нико Росберга, который сказал, что с возрастом способности гонщика ухудшаются. Хэмилтону в январе исполнилось 34 года.

– Я не знаю, что там в своем блоге писал Росберг, – цитирует GPToday Хэмилтона. – Это не имеет никакого отношения к тому, что я делаю. Мне все равно. У каждого свое мнение. Прав он или нет – мне все равно. Нужно только посмотреть на мои результаты в последние годы. Они говорят сами за себя. Конечно, найдутся те, кто не добился такого успеха, как я. Они хотят это обсудить – ничего страшного. Мне 34 года, но я чувствую, что гоняюсь лучше, чем когда-либо.