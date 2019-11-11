Хэмилтон не намерен уходить из «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что хотел бы остаться в команде. Его контракт рассчитан до конца 2020 года

- Никакого решения пока нет, но я точно получаю удовольствие от того, что делаю сейчас, потому не виду причин останавливаться, — цитирует шестикратного чемпиона мира Motorsport. — Когда есть вызов, а новые правила являются невероятным вызовом для меня как для пилота, это возможность проявить свои умения, показать, чему я научился за эти годы и помочь команде выбрать нужное направление, построить самую быструю машину и совершенствовать ее.

Я не вижу себя где-то еще. Мне очень нравится в «Мерседесе». Я рад, что являюсь частью этого бренда и его истории. Так что основная идея — остаться с «Мерседесом». Я выступаю за них с 13-летнего возраста, это началось еще до Формулы 1. Сейчас я тесно связан с Daimler и намерен продолжать после завершения карьеры, это очень привлекает меня. Посмотрим, как все сложится.

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