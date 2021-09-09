Хэмилтон: «Не могу представить, что останусь надолго в «Формуле-1»
9 сентября 2021, 18:37
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о своем будущем в «Формуле-1».
«Не могу представить, что останусь тут надолго, но все может измениться. Каждый год начинается по-новому. Может, следующий сезон пройдет без влияния пандемии и ситуация поменяется. Я бы сказал, что пандемия сократила мои ожидания в плане продолжительности карьеры.
Прямо сейчас знаю, что мне нравится гоняться и быть частью «Формулы-1», и, надеюсь, я заслуживаю места в чемпионате», — приводит слова Хэмилтона Planet F1.
В июле «Мерседес» объявил о продлении контракта с Хэмилтоном до конца сезона-2023.
Дополнительная информация:
https://www.planetf1.com/news/lewis-hamilton-formula-1-tenure/
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