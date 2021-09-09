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Хэмилтон: «Не могу представить, что останусь надолго в «Формуле-1»

9 сентября 2021, 18:37
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о своем будущем в «Формуле-1».

«Не могу представить, что останусь тут надолго, но все может измениться. Каждый год начинается по-новому. Может, следующий сезон пройдет без влияния пандемии и ситуация поменяется. Я бы сказал, что пандемия сократила мои ожидания в плане продолжительности карьеры.

Прямо сейчас знаю, что мне нравится гоняться и быть частью «Формулы-1», и, надеюсь, я заслуживаю места в чемпионате», — приводит слова Хэмилтона Planet F1.

В июле «Мерседес» объявил о продлении контракта с Хэмилтоном до конца сезона-2023.

Дополнительная информация:

https://www.planetf1.com/news/lewis-hamilton-formula-1-tenure/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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