Хэмилтон: «Не могу представить, что останусь надолго в «Формуле-1»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о своем будущем в «Формуле-1».

«Не могу представить, что останусь тут надолго, но все может измениться. Каждый год начинается по-новому. Может, следующий сезон пройдет без влияния пандемии и ситуация поменяется. Я бы сказал, что пандемия сократила мои ожидания в плане продолжительности карьеры.

Прямо сейчас знаю, что мне нравится гоняться и быть частью «Формулы-1», и, надеюсь, я заслуживаю места в чемпионате», — приводит слова Хэмилтона Planet F1.

В июле «Мерседес» объявил о продлении контракта с Хэмилтоном до конца сезона-2023.