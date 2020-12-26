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Хэмилтон: «Не думаю, что Боттасу нужно оправдываться за прошлый сезон»

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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился мнением о выступлении своего партнера по команде, Валттери Боттаса в сезоне-2020 «Формулы-1».

«Не думаю, что Боттасу нужно оправдываться за сезон-2020, и мне тоже вряд ли нужно его оправдывать. Валттери отлично поработал, мы постоянно показывали близкие результаты в квалификациях. Непросто иметь сильного напарника, весь год идет тяжелая психологическая и эмоциональная борьба. Я рад, что мы можем жестко сражаться на трассе и сохранять джентльменские отношения», — приводит Autosport слова Хэмилтона.

Боттас занял второе место в личном зачете по итогам сезона-2020, уступив Хэмилтону 124 очка.

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