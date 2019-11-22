Хэмилтон не боится завершения карьеры

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, насколько важны для него деньги. Ранее сообщалось, что он зарабатывает 42 миллиона евро в год.

- Дело в том, что я никогда не занимался этим ради денег, — цитирует Хэмилтона Motorsport со ссылкой на BBC. - Конечно, здорово, что они накапливаются — нет проблем. Это бонус. Но пока они не стали главным значением того, чем я занимаюсь. Суть того, что я делаю, заключается в любви к гонкам. Я люблю этот вызов.

Мне нравится приезжать на «Гран-при», зная, что невероятно талантливые молодые парни будут пытаться победить меня, превзойти, перехитрить. Я люблю эти сражения, в которые ввязываюсь каждый год.

Завершение карьеры? Я этого не боюсь. Естественно, что для спортсменов тот день, когда вешаешь трубку и перестаешь заниматься тем, что любил всю свою жизнь, становится самым грустным днем в жизни.

Но именно поэтому я занимаюсь еще и другими делами, на которые могу опереться. Например, модой. Я нашел еще одно занятие, которому могу уделять внимание еще долгое время в случае успеха. Сейчас дела идут очень хорошо, но я не знаю, как долго это будет продолжаться. Но, по крайней мере, у меня есть другие интересы.

Существует множество вещей, которые могут меня заинтересовать. Я знаю, что моя жизнь не закончится, когда я уйду из гонок. Меня это утешает. Но сейчас я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы продолжать гоняться, поэтому я постараюсь заниматься этим как можно дольше.