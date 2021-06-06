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Хэмилтон назвал причину ошибки во время рестарта гонки на «Гран-при Азербайджана»

6 июня 2021, 18:34
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о результатах «Гран-при Азербайджана». Семикратный чемпион «Формулы-1» допустил ошибку во время рестарта гонки, из-за чего опустился со 2-й строчки на 15-е место.

«Естественно, это поучительный опыт. Мы упорно трудились, чтобы вернуться в топ-10, и я пошел на все, но в итоге проиграл. Задел кнопку, которая отключает тормоза, так что просто поехал по прямой на рестарте.

Мне очень жаль, хотел бы извиниться перед нашей командой. Без понятия, как я задел этот «магический» переключатель. Сегодня нам не повезло, но постараемся вернуться и стать сильнее к следующей гонке", — приводит слова Хэмилтона BBC со ссылкой на Sky Sports.

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выиграл гонку «Формулы-1» в Азербайджане. Вторым стал Себастьян Феттель из «Астон Мартин», тройку замкнул гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/formula1/54909779

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