Хэмилтон намерен выиграть квалификацию «Гран-при Турции», чтобы минимизировать потери от штрафа на 10 позиций

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил о намерении выиграть квалификацию «Гран-при Турции».

«Мне нужно быть на поуле, чтобы минимизировать потери. Кроме того, надо получше освоиться в условиях, чтобы сделать все возможное на длинной дистанции. Я стараюсь найти правильный баланс, как и на всех этапах», — приводит RaceFans слова Хэмилтона.

«Гран-при Турции» проходит с 8 по 10 октября, квалификация состоится сегодня, 9 октября (начало — в 15.00 мск). Хэмилтон потеряет 10 позиций на стартовой решетке из-за штрафа за замену деталей двигателя.