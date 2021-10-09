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Хэмилтон намерен выиграть квалификацию «Гран-при Турции», чтобы минимизировать потери от штрафа на 10 позиций

11:15
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил о намерении выиграть квалификацию «Гран-при Турции».

«Мне нужно быть на поуле, чтобы минимизировать потери. Кроме того, надо получше освоиться в условиях, чтобы сделать все возможное на длинной дистанции. Я стараюсь найти правильный баланс, как и на всех этапах», — приводит RaceFans слова Хэмилтона.

«Гран-при Турции» проходит с 8 по 10 октября, квалификация состоится сегодня, 9 октября (начало — в 15.00 мск). Хэмилтон потеряет 10 позиций на стартовой решетке из-за штрафа за замену деталей двигателя.

Дополнительная информация:

https://www.racefans.net/2021/10/08/hamilton-still-targeting-pole-despite-10-place-penalty/

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Иван Торопцев все материалы автора
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