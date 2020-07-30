Хэмилтон намерен провести в «Формуле-1» еще минимум три года

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что рассчитывает остаться в «Формуле-1» еще как минимум на три года.

— Отмена первой половины сезона из-за пандемии во многих отношениях была негативной, с другой стороны этот перерыв позволил мне отдохнуть, сосредоточиться на других вещах — и дал много энергии, — цитирует пилота BBC. — После многих лет в гонках я впервые получил такую передышку, и теперь я хотел бы остаться подольше.

Я хочу иметь возможность выступать на том уровне, на котором я выступаю сейчас. Очевидно, что в какой-то момент физическая и психологическая форма ослабнут. Я не знаю, когда это произойдет, но не жду таких перемен в краткосрочной перспективе — в ближайшие два или три года.