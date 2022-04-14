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Сегодня, 16:15

Хэмилтон надеется завоевать рекордный восьмой титул в 2022 году

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон все еще надеется завоевать восьмой титул чемпиона в 2022 году.

«Я предпочитаю оставаться оптимистом. Впереди 20 гонок. Если смотреть на вещи реалистично, топ-команды обычно развивают болиды с одинаковой скоростью. Очень надеюсь, что мы вступим в борьбу. На каждый наш шаг «Феррари» и «Ред Булл» наверняка ответят аналогичными шагами, так что легко не будет. И да, сейчас отставание слишком большое, но впереди большой путь», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.

Британский автогонщик «Мерседеса» в трех прошедших этапах «Формулы-1» набрал 28 очков и занимает пятое место. Лидером личного зачета на данный момент является пилот «Феррари» Шарль Леклер (71 очко).

«Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет с 22 по 24 апреля в итальянском городе Имола.

Источник: https://www.motorsportweek.com/2022/04/14/hamilton-staying-optimistic-over-2022-f1-title-fight/
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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