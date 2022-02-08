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Сегодня, 20:07

Хэмилтон начал подготовку к сезону на базе «Мерседеса»

Иван Шитик
Корреспондент

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон провел два дня на базе «Мерседеса». Он уже начал подготовку к следующему сезону, сообщает BBC.

Последние полтора месяца активно обсуждалась тема его возможного ухода из-за скандала на «Гран-при Абу-Даби».

По ходу заключительной гонки прошлого сезона в Абу-Даби Хэмилтон уверенно лидировал, опережая Макса Ферстаппена на почти 12 секунд, когда пилот «Уильямса» Николя Латифи разбил свою машину. На трассе появилась машина безопасности и голландец спокойно сократил отставание до минимального. Когда машина ушла с трассы, он в одном из поворотов обошел Хэмилтона и на этом же кругу гонка была завершена.

Мерседес
Льюис Хэмилтон
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