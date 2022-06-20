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Сегодня, 05:31

Хэмилтон: «Мы рады результату на «Гран-при Канады»

Сергей Разин
корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты «Гран-при Канады».

«Квалификация была для меня очень эмоциональной, в боксах мы были очень рады такому результату. А последующее сильное выступление в гонке определенно дает мне надежду и вселяет уверенность в будущем. У нашей машины есть потенциал, но у нее очень узкий диапазон рабочих настроек. И если вы не попадаете в оптимальное окно, все становится очень плохо, и справиться с этим бывает очень сложно. Но в этот уик-энд команда поработала очень здорово», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Хэмилтон занял третье место на «Гран-при Канады». Британцу удалось попасть на подиум второй раз в этом сезоне после третьего места в Бахрейне.

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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