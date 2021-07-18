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Хэмилтон: «Мы не обгоним «Ред Булл» на трассе, постараемся оказать давление благодаря стратегии»

15:34
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от гонки «Гран-при Великобритании».

«У Ферстаппена очень хороший темп. Если получится удержаться за «Ред Булл», то мы можем оказать влияние на соперников благодаря стратегии, но на трассе мы не обгоним «Ред Булл», они слишком быстры. Мы сыграем на долгосрочную перспективу», — приводит Motorsport слова Хэмилтона.

Гонка в Великобритании состоится сегодня, 18 июля. Начало — в 17.00 (мск). Хэмилтон стартует со второго места на стартовой решетке, первое место — у Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Дополнительная информация:

https://www.motorsport.com/f1/news/hamilton-strategy-verstappen-british-gp/6632709/

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Иван Торопцев все материалы автора

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