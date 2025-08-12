Хэмилтон может продлить свой контракт с «Феррари» до 2027 года без учета результатов

Британский пилот команды Льюис Хэмилтон может продлить свой контракт с «Феррари» до 2027 года вне зависимости от результатов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, условия продления контракта были «в пользу» 40-летнего гонщика. Это одна из причин, по которой Хэмилтон так активно участвует в работе команды.

Издание отмечает, что британец поговорил с генеральным директором Ferrari Джоном Элканном о некоторых важных решениях, добился подтверждения нового контракта с менеджером Фредериком Вассером и отправил документы инженерам, чтобы как можно скорее освоить болид SF-25.

Хэмилтон в сезоне-2025 занимает шестое место в общем зачете пилотов, набрав 109 очков.