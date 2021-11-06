Хэмилтон может потерять десять мест на старте «Гран-при Мексики»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон может потерять десять позиций на старте «Гран-при Мексики», сообщил журналист Роб Кампюис в эфире программы Formula 1 Caf? на канале Ziggo Sport.

По информации источника, в субботу «серебряные стрелы» могут объявить о замене компонентов двигателя на болиде британского гонщика, в связи с чем он получит штраф.

Напомним, на «Гран-при Турции» на машину Хэмилтона установили четвертый в сезоне двигатель внутреннего сгорания, но не полностью обновили всю силовую установку, в связи с чем он также получил штраф на 10 позиций на стартовой решетке.

«Гран-при Мексики» проходит с 5 по 7 ноября. Гонка состоится завтра, 7 ноября, начало — в 22.00 (мск). Хэмилтон занимает второе место в личном зачете «Формулы-1», уступая лидирующему Максу Ферстаппену («Ред Булл») 12 очков за 5 этапов до конца сезона-2021.