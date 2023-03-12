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Сегодня, 17:54

Хэмилтон может покинуть «Мерседес» в конце сезона

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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон задумался об уходе из команды, утверждает ведущий Sky Sports Саймон Лэзенби.

38-летний британец разочарован неудачным стартом сезона — он занял пятое место на «Гран-при Бахрейна». До этого Хэмилтон высказывал публичное недовольство тем, что руководство «Мерседеса» проигнорировало его мнение при разработке нового болида.

Контракт Хэмилтона с командой истекает в конце сезона. На его счету 7 чемпионских титулов в «Формуле-1».

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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