Хэмилтон может покинуть «Мерседес» в конце сезона

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон задумался об уходе из команды, утверждает ведущий Sky Sports Саймон Лэзенби.

38-летний британец разочарован неудачным стартом сезона — он занял пятое место на «Гран-при Бахрейна». До этого Хэмилтон высказывал публичное недовольство тем, что руководство «Мерседеса» проигнорировало его мнение при разработке нового болида.

Контракт Хэмилтона с командой истекает в конце сезона. На его счету 7 чемпионских титулов в «Формуле-1».