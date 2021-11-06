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Хэмилтон: «Мерседес» отдает все силы, но «Ред Булл» просто немного быстрее нас"

Хэмилтон отметил скорость «Ред Булла» в первых практиках «Гран-при Мексики»
08:37
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги первого дня «Гран-при Мексики».

«В целом, ощущения от болида неплохие, у нас не было каких-то серьезных проблем в первых двух практиках. Мы отдаем все силы, но «Ред Булл» просто немного быстрее нас в данный момент. Нужно поработать с настройками, чтобы улучшить наши результаты. Заметно, что нам не хватает прижимной силы, поэтому мы отстаем», — приводит официальный сайт «Мерседеса» слова Хэмилтона.

«Гран-при Мексики» проходит с 5 по 7 ноября.

Дополнительная информация:

https://www.mercedesamgf1.com/en/news/2021/2021-mexican-grand-prix/2021-mexican-grand-prix-mercedes-bottas-hamilton-friday/

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Иван Торопцев все материалы автора
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