Хэмилтон: «Мерседес» отдает все силы, но «Ред Булл» просто немного быстрее нас"
Хэмилтон отметил скорость «Ред Булла» в первых практиках «Гран-при Мексики»
08:37
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги первого дня «Гран-при Мексики».
«В целом, ощущения от болида неплохие, у нас не было каких-то серьезных проблем в первых двух практиках. Мы отдаем все силы, но «Ред Булл» просто немного быстрее нас в данный момент. Нужно поработать с настройками, чтобы улучшить наши результаты. Заметно, что нам не хватает прижимной силы, поэтому мы отстаем», — приводит официальный сайт «Мерседеса» слова Хэмилтона.
«Гран-при Мексики» проходит с 5 по 7 ноября.
Дополнительная информация:
https://www.mercedesamgf1.com/en/news/2021/2021-mexican-grand-prix/2021-mexican-grand-prix-mercedes-bottas-hamilton-friday/
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