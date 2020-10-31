Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучший результат в единственной сессии свободных заездов «Гран-при Эмилии-Романьи» на трассе в Имоле.

Время британца — 1.14,726. Второе место — у Макса Ферстаппена из «Ред Булл» (+0,297), на третьей строчке — партнер Хэмилтона по команде, Валттери Боттас (+0,492).

Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» стал 8-м (+1,240). Его партнер по команде, Пьер Гасли занял 4-е место (+0,907).

Квалификация «Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет сегодня, 31 октября, начало — в 16.00 (мск).