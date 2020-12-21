Гонщики «Формулы-1» выбрали лучшего пилота сезона-2020. Каждый дал оценки коллегам по системе «Королевских гонок» (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1).

Лучшим в итоге стал действующий чемпион Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят не попал в топ-10. Его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли занял 5-е место.

Топ-10 лучших пилотов сезона Формулы-1 по мнению гонщиков:

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Даниэль Риккьярдо («Рено»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

6. Джордж Расселл («Уильямс»)

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

8. Ромен Грожан («Хаас»)

9. Карлос Сайнс-младший («Макларен»)

10. Александер Албон («Ред Булл»)