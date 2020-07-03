Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой сессии свободных заездов первого этапа сезона-2020 «Формулы-1» в Австрии.

Время Хэмилтона — 1 минута 04,816 секунды. Вторым стал партнер британца по «Мерседесу» Валттери Боттас (отставание — +0,356 секунды), третье время показал Макс Ферстаппен из «Ред Булла» (+0,602).

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят занял 19-е место — худшее среди всех показавших время пилотов (+2,127). Его партнер по команде, Пьер Гасли закончил сессию с 16-м результатом (+1,588). Последним по итогам практики оказался гонщик «Хаас» Ромен Грожан, который из-за технических проблем смог выехать на трассу лишь за полминуты до конца заездов и проехал только один прогревочный круг.

Сессия оказалась неудачной для «Феррари»: Шарль Леклер занял 10-е место (+1,108), а Себастьян Феттель показал 12-е время (+1,261).

Вторая сессия свободных заездов «Гран-при Австрии» состоится сегодня, начало — в 16.00 по московскому времени.