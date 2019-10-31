Хэмилтон лидирует в рейтинге пилотов «Формулы-1». Квят опустился на 10-ю строчку

На официальном сайте «Формулы-1» опубликован рейтинг лучших пилотов. Его формируют пять судей-экспертов, которые оценивают выступления гонщиков на протяжении всего гоночного уик-энда.

Впервые за пять месяцев пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен опустился с первого места. 22-летний голландец получил 36 баллов за «Гран-при Мексики» и располагается на второй строчке.

На первом месте чарта находится Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 49 очков. Третий — Карлос Сайнс («Макларен») — 37 баллов.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят получил 35 очков за гонку и опустился на 10-ю строчку в рейтинге.