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Хэмилтон лидирует в рейтинге пилотов «Формулы-1». Квят опустился на 10-ю строчку

14:02
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На официальном сайте «Формулы-1» опубликован рейтинг лучших пилотов. Его формируют пять судей-экспертов, которые оценивают выступления гонщиков на протяжении всего гоночного уик-энда.

Впервые за пять месяцев пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен опустился с первого места. 22-летний голландец получил 36 баллов за «Гран-при Мексики» и располагается на второй строчке.

На первом месте чарта находится Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 49 очков. Третий — Карлос Сайнс («Макларен») — 37 баллов.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят получил 35 очков за гонку и опустился на 10-ю строчку в рейтинге.

Дополнительная информация

https://www.formula1.com/en/latest/article.power-rankings-was-verstappens-recovery-drive-in-mexico-enough-to-keep-him.4ZsJx6xhu7qJfLuiQdRgMG.html

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