Хэмилтон - Леклеру: "Ты классно выступил"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон после победы на "Гран-при Бахрейна" похвалил гонщика "Феррари" Шарля Леклера. Леклер незадолго до финиша лидировал, но из-за проблем с двигателем потерял в скорости и финишировал только третьим.

- Ты классно выступил в этот уикэнд, парень. Ты реально классно выступал, - начал Хэмилтон.

- Да, до проблемы, - ответил Леклер.

- Эй у тебя очень большое будущее. Я знаю, сейчас тебе очень неприятно, но у тебя впереди еще многое, - продолжил британец.

- Надеюсь, - сказал Леклер.