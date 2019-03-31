23:43 31 марта | Авто-мото — Формула-1

Хэмилтон - Леклеру: "Ты классно выступил"

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон после победы на "Гран-при Бахрейна" похвалил гонщика "Феррари" Шарля Леклера. Леклер незадолго до финиша лидировал, но из-за проблем с двигателем потерял в скорости и финишировал только третьим.

- Ты классно выступил в этот уикэнд, парень. Ты реально классно выступал, - начал Хэмилтон. 

- Да, до проблемы, - ответил Леклер. 

- Эй у тебя очень большое будущее. Я знаю, сейчас тебе очень неприятно, но у тебя впереди еще многое, - продолжил британец.

- Надеюсь, - сказал Леклер.

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