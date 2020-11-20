Хэмилтон: «Когда я закончу, меня заменит молодой белый гонщик»

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил, что в «Формуле-1» по-прежнему доминируют белые.

«Я думал, что мое 14-летнее пребывание здесь поможет сделать этот спорт более разнообразным, — сказал Хэмилтон в интервью британской радиостанции KISS FM. — Но я помню таблицу прошлого года и этого года. Здесь мало женщин. В этом спорте все еще доминируют белые мужчины. Когда я закончу, меня заменит молодой белый гонщик. Среди тех ребят, которые пытаются пробиться сюда, нет темнокожих».

Напомним, 35-летний Хэмилтон — семикратный чемпион «Формулы-1». По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером. Британец — инициатор акций против расизма, которые проводились перед гонками в текущем сезоне.