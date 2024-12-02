Хэмилтон извинился перед «Мерседесом» за два штрафа в Катаре

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон признался, что считает себя виноватым за слабый результат на «Гран-при Катара».

«Все не так уж здорово, но такое случается. Не нужно судить меня по тому, сколько раз я падаю, потому что я встану завтра и попробую еще раз. Машина не очень хорошо работала. В начале мы были очень далеко позади, и у нас не было возможности открывать крыло.

Но в сегодняшнем результате виноват я, поэтому приношу извинения команде за фальстарт, а затем за инцидент на пит-лейне», — сказал Хэмилтон Sky Sports F1.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Катара». Второе место в гонке занял пилот «Феррари» Шарль Леклер. Тройку лидеров замкнул Оскар Пиастри из «Макларен». Хэмилтон занял 12-ю строчку.